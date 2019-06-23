«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»
«Барселона» не сумела договориться о трансфере бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает TF1.
По данным источника, каталонский клуб сделал запрос о трансфере форварда, но получил отказ, так как «ПСЖ» не планирует с ним расставаться. Теперь всё зависит от дальнейших действий Неймара, который хочет вернуться в «Барселону».
Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
Контракт 27-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразильский форвард забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса в 6 встречах.
Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь
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