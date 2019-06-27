«Оренбург» отправился на сбор в Австрию
«Оренбург» отправился сегодня, 27 июня, в Эренхаузен (Австрия) на второй сбор. Соперник в первом контрольном матче поменялся, сообщает пресс-служба клуба.
29 июня «Оренбург» проведёт встречу с польской «Краковией», 2 июля российская команда встретится с датским «Копенгагеном», а 6 июля «Оренбург» проведёт товарищескую встречу с «Динамо» (Загреб).
Ранее «Оренбург» проиграл в контрольной игре румынскому «Клужу» (0:1) и сыграл вничью с «Университатя Крайова» (1:1).
«Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 30 турах. В предстоящем сезоне команда Владимира Федотова в первом туре сыграет на выезде с «Ростовом». Матч состоится 13 июля.
Федотов: «Оренбургу» жизненно необходимы трансферы
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