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Источник: Рабьо пройдёт медосмотр в «Ювентусе» 1 июля

Источник: Рабьо пройдёт медосмотр в «Ювентусе» 1 июля
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо с большой вероятностью продолжит карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, завтра, 1 июля, 24-летний футболист пройдёт медицинское обследование в Турине. Если осмотр пройдёт успешно, то после него хавбек сможет заключить с итальянским клубом соглашение на четыре года.

Напомним, соглашение Рабьо с «ПСЖ», воспитанником которого он является, истекает сегодня, 30 июня. Адриен ранее несколько раз отказался продлевать контракт, в связи с чем был отстранён от работы с основой парижан. Помимо «Ювентуса», в услугах француза были заинтересованы другие европейские топ-клубы, среди которых «Барселона», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур» и другие.

«Ювентус» подпишет с Рабьо четырёхлетний контракт
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