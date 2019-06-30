Наставник «Динамо-Брест»: было бы супер играть в чемпионате России

Главный тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд, в частности за счёт возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.



«Первый раз слышу об этом. Для меня это новая информация. В России хороший чемпионат с классными игроками. Не знаю, что сказать. Было бы супер играть там. Это большие матчи, большие деньги, но пришлось бы далеко ездить. В Казань, например. Ну или скорее летать. Почему нет? Это может быть хорошая инициатива», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

В данный момент «Динамо-Брест» лидирует в чемпионате Беларуси. В 13 турах брестский клуб набрал 33 очка и опережает действующего чемпиона БАТЭ.