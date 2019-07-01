«Ювентус» объявил о переходе Рабьо
Экс-полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо официально перешёл в «Ювентус».
Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с клубом долгосрочное соглашение. Ранее сообщалось, что контракт хавбека будет рассчитан на четыре года. Заплата Рабьо составит € 7 млн в год. Кроме того француз получит подписной бонус в размере € 10 млн. Рабьо являлся свободным агентом, поэтому достался «Ювентусу» бесплатно.
24-летний Рабьо является воспитанником «ПСЖ». Всего в составе парижского клуба он принял участие в 227 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 24 забитых мячей, а также отдал 17 результативных передач. В составе «ПСЖ» Рабьо становился пятикратным чемпионом Франции, а также по четыре раза выиграл национальный кубок и Суперкубок страны.
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