«Бенфика» и «Порту» интересуются вратарём «Ювентуса»

Португальские клубы «Бенфика» и «Порту» проявляют активный интерес к голкиперу «Ювентуса» Маттиа Перину. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

26-летний вратарь может покинуть туринский клуб в связи с предстоящим возвращением Джанлуиджи Буффона, у которого 30 июня истёк контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «Ювентусом» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит € 1,5 млн.

Перин перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Дженоа» за € 12 млн. В минувшем сезоне Маттиа принял участие лишь в 9 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 8 голов и получил 1 жёлтую карточку.

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.