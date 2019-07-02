Рабьо: в «Юве» было много великих французов, я надеюсь привнести что-то своё

Полузащитник Адриен Рабьо, который накануне официально перешёл в «Ювентус», поведал о своих эмоциях от переезда в Италию из «ПСЖ».

«После семи лет в Париже я готов играть в Серии А и полон решимости, как всегда. У меня ещё не было возможности поговорить с Сарри, но все люди в „Юве“ произвели на меня огромное впечатление. Последние несколько месяцев были сложными как на спортивном, так и на личном уровне, но сегодня я готов оставить всё позади и начать новое приключение. „Ювентус“ — отличный клуб, очень престижный, с большой историей и традицией. На мой взгляд, это шаг вперёд. „Юве“ имеет большую историю со многими великими французскими игроками, и я надеюсь принести что-то своё», — цитирует хавбека пресс-служба туринского клуба.