Новая аудиостатья «Чемпионата». Война Бекхэмов и Фергюсона

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.



Третий выпуск посвящён Виктории Бекхэм. Именно она сделала из мужа поп-звезду, широко известную вне футбола. Создание имени сказалось на карьере футболиста. Полузащитнику даже пришлось сменить клуб. Однако благодаря накопленной популярности Дэвид Бекхэм остаётся востребованным до сих пор. Сейчас Криштиану Роналду и многие другие футболисты строят персональный бренд. Бекхэм был первым подобным проектом мирового уровня.



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