Ари рассказал, что нужно «Спартаку» для топовых результатов с Кононовым

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал об отношении к главному тренеру московского «Спартака» Олегу Кононову, с которым он хорошо знаком по работе в стане «быков».



«Что могу сказать о Кононове? Очень хороший человек. Кононов очень любил работать с бразильцами, ему было с нами комфортно. Я уверен, что если в команде будет хорошая атмосфера, то клуб с ним может добиться топовых результатов», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.



Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. Под его руководством «быки» стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2014/15, а также добрались до финала Кубка страны годом ранее. «Спартак» специалист возглавил в ноябре 2018 года. С ним команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России в минувшей кампании.

«Я — русский». Интервью с Ари – первым темнокожим игроком в истории сборной Форвард «Краснодара» водит детей на «Бессмертный полк», спасает людей и прямо говорит о критике и расизме.