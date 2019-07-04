Ари рассказал, что нужно «Спартаку» для топовых результатов с Кононовым

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал об отношении к главному тренеру московского «Спартака» Олегу Кононову, с которым он хорошо знаком по работе в стане «быков».
«Что могу сказать о Кононове? Очень хороший человек. Кононов очень любил работать с бразильцами, ему было с нами комфортно. Я уверен, что если в команде будет хорошая атмосфера, то клуб с ним может добиться топовых результатов», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. Под его руководством «быки» стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2014/15, а также добрались до финала Кубка страны годом ранее. «Спартак» специалист возглавил в ноябре 2018 года. С ним команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России в минувшей кампании.
- 4 июля 2019
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