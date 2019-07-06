Видаль может пропустить матч с Аргентиной

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда сообщил, что полузащитник «Барселоны» и чилийской национальной команды Артуро Видаль может пропустить матч Кубка Америки за 3-е место со сборной Аргентины.



«Что касается Видаля, у него вывихнула лодыжка. Сейчас он отдан в руки медицинского штаба команды. Его участие в матче под большим вопросом. Но мы знаем характер Артуро, знаем что он приложит все усилия, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Руэды AS.



Матч Аргентина — Чили состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Арена Сан-Паулу — Коринтианс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В финале турнира встретятся сборные Бразилии и Перу.

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