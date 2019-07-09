Б. Ротенберг: не против, чтобы меня считали талисманом «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг обратился к болельщикам московского «Локомотива».
«Я не против, чтобы вы считали меня талисманом. Но я считаю себя профессиональным футболистом. За последние годы мы взяли все кубки, и это исторический момент. В 2004 «Локо» выдал сенсацию, мы постараемся это повторить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
33-летний Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. За три сезона он дважды выиграл Кубок России, стал чемпионом Российской Премьер-лиги и обладателем Суперкубка России. За это время он сыграл лишь 10 матчей в РПЛ, в сумме проведя на поле 118 минут.
Напомним, сегодня в Москве проходит встреча «Локомотива» со своими болельщиками.
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