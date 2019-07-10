Тарасов: Сёмин лично позвал меня на встречу с болельщиками

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, почему он пришёл на предсезонную встречу с болельщиками клуба в гипсе и костылях, где команде вручали серебряные медали за второе место по итогам чемпионата России
«На эту встречу я бы сам не приехал. Но главный тренер Юрий Павлович Сёмин лично позвал меня сюда. Большое спасибо ему за всё. Больше я ничего говорить не буду», — приводят слова Тарасова «Известия».
За «Локомотив» Тарасов выступал с 2010 года, провёл 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл также за «Томь». За сборную России Дмитрий сыграл восемь матчей и забил один гол.
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