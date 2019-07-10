Нигматуллин: занимаясь переходом Гилерме, не планировал увидеть его в «Спартаке»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера «железнодорожников» Гилерме в стан красно-белых.



«Ситуация достаточно ясная. «Спартак» перебивает более мощным финансовым предложением. Заслуги Гилерме в «Локомотиве» понятны, но у клуба есть своя видимость на зарплаты, сорить деньгами они не могут. Предложение «Локомотива» вполне адекватное для нынешнего рынка. Проблема состоит в том, что вмешался посторонний клуб, который перебивает это предложение.



Предположительно, это может быть предпоследним или последним контрактом. Каждый футболист хочет заботиться об обеспечении своей послефутбольной жизни. Старается получить максимально большой контракт. Руководство «Локомотива» ведёт себя корректно по отношению к Гилерме, конкурирующая сторона же создаёт им проблемы. Уверен, что «Локомотив» с честью выйдет из этой ситуации и в случае чего найдёт достойную замену.



Если гипотетически говорить о переходе Гилерме в «Спартак», мне не совсем понятно, для чего. При Максименко, Селихове и Реброве хотеть ещё и Гилерме.



Гилерме – основной вратарь сборной, по игре на выходах в России ему равных нет. Не хочется обсуждать, нужен ли он «Спартаку». Понятно, что на трансферном рынке все средства хороши. Приходится переплачивать, особенно если пытаются увести ведущего игрока из-под носа у конкурента. Когда я занимался его трансфером в «Локомотив» 12 лет назад, я не планировал, что Гилерме будет играть в «Спартаке», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Нашли крутое видео. Гилерме говорит, что никогда не уйдёт в «Спартак» А теперь «один московский клуб» может увести вратаря у «Локомотива».