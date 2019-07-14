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Защитник «Лестера» Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за € 83 млн

Защитник «Лестера» Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за € 83 млн
Футбол / Англия 0

Центральный защитник «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайр сделал ещё один шаг на пути в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже год пытаются договориться с «лисами» о переходе игрока, но теперь вероятность трансфера увеличилась, говорится в сообщении Daily Mail.

Магуайр в беседе с руководством и главным тренером «Лестера» Бренданом Роджерсом заявил о желании покинуть клуб. По информации издания, «лисы», пытавшиеся удержать игрока, теперь могут пойти ему на встречу и согласиться на предложение «Манчестер Юнайтед» в размере £ 75 млн (€ 83 млн).

«Лестер» уже успел найти замену Магуайру на случай его ухода. «Лисы» предпримут попытку заполучить у «Бёрнли» Джеймса Тарковски.

Гарри Магуайр защищает цвета «Лестера» с 2017 года, а ранее выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Уиган» и «Халл Сити». В сборную Англии защитник вызывается с 2017 года.

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