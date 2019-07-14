Защитник «Лестера» Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за € 83 млн

Центральный защитник «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайр сделал ещё один шаг на пути в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже год пытаются договориться с «лисами» о переходе игрока, но теперь вероятность трансфера увеличилась, говорится в сообщении Daily Mail.
Магуайр в беседе с руководством и главным тренером «Лестера» Бренданом Роджерсом заявил о желании покинуть клуб. По информации издания, «лисы», пытавшиеся удержать игрока, теперь могут пойти ему на встречу и согласиться на предложение «Манчестер Юнайтед» в размере £ 75 млн (€ 83 млн).
«Лестер» уже успел найти замену Магуайру на случай его ухода. «Лисы» предпримут попытку заполучить у «Бёрнли» Джеймса Тарковски.
Гарри Магуайр защищает цвета «Лестера» с 2017 года, а ранее выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Уиган» и «Халл Сити». В сборную Англии защитник вызывается с 2017 года.
- 14 июля 2019
-
11:42
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:46
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
09:56
-
09:54
-
09:37
-
09:19
-
09:16
-
08:52
-
08:26
-
07:45
-
06:56
-
05:54
-
05:36
-
04:50
-
04:30
-
04:15
-
04:00
-
03:20
-
03:00
-
02:43
-
02:25
-
02:05
-
01:41
-
01:00
-
00:51
-
00:47
-
00:26
-
00:20
-
00:12