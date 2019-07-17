«Лестер» отказал «Сити» и «МЮ» в трансфере Магуайра

Руководство «Лестер Сити» не устраивают предложения «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника команды Гарри Магуайра, сообщил на своей странице в социальной сети «Твиттер» журналист Джейсон Борн со ссылкой на главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса.



«Лисы» дали понять игроку, что готовы отпустить его, если получат достойное предложение.

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» хочет получить за Магуайра € 101 млн, а также € 12 млн в виде бонусов.



Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.



Защитник «Лестера» Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за € 83 млн