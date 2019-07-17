Украинский вратарь «Реала» — о музыке: нравится Black Star, серьёзно
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
«Из украинских мне нравятся MOZGI, Настя Каменских и KAZKA. Black Star мне нравится, серьёзно. Все, наверное, без исключения.
Много раз собирались, меня малая звала на Полякову, на MOZGI, на Каменских с «Потапом», на «Время и Стекло». Но как-то оно не получалось: то куда-то выдернут, то какой-то матч. Всё время что-то происходило — жизнь у нас такая», — сказал Лунин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.
Лунин был признан лучшим вратарём прошедшего чемпионата мира (U20) среди молодёжных команд и получил «Золотую перчатку». В шести матчах национальной команды Лунин пропустил четыре гола, два из которых были забиты с пенальти.
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