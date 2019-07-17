Медведев подтвердил заинтересованность «Зенита» в подписании Васютина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о позднем проведении матчей в РПЛ и подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании голкипера норвежского «Сарпсборга» Александра Васютина.

«Этот летний график, который скоро закончится, связан с тем, что лига и вещатель договорились о том, что матчи не должны пересекаться по времени, чтобы «Матч Премьер» мог показать встречи одну за другой, начиная с самого раннего матча. А летом они начинаются позднее, чем зимой. Да, конечно, пойти с маленькими детьми на футбол, который начинается в 21:30, а заканчивается после 23:00, и надо ещё доехать домой, а завтра — на работу…

Мы видели, что стадионы даже пустеют, когда столь поздние матчи подходят к концу. Совместить необходимость показа всех матчей и комфортное время проведения, увы, не получается чисто математически. Поэтому посмотрим. Мы видели, что в Петербурге на матчах, которые начинаются в девять вечера, были полные стадионы. Проверим, как пройдёт матч с «Краснодаром», который начинается в 21:30.

Все помнят как здорово начинал Бабурин, проведя 6 сухих матчей. Он наш воспитанник. Но и Васютин — тоже. Правда, об окончательном подписании Васютина пока рано говорить. Как подпишем, так и объявим. То, что сейчас мы не отдаем игроков в аренду, а продаём их, показывает, что наш футбольный рынок развивается и становится всё более похожим на европейский", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.