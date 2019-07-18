Гол Левандовского и развязка на 88-й минуте. Обзор игры «Арсенал» — «Бавария»

В матче Международного кубка чемпионов «Арсенал» вырвал победу у «Баварии» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне (США).



Все голы были забиты во втором тайме. Первый мяч в свои ворота срезал защитник мюнхенцев Луис Познански на 49-й минуте. Примерно через 20 минут нападающий Роберт Левандовски сравнял счёт, забив головой. Решающий мяч был забит в концовке встречи, на 88-й минуте, молодым форвардом англичан Эдвардом Нкетиа. Этот гол стал первым для Нкетиа за основную команду «Арсенала».



Следующий матч «канониры» проведут с «Фиорентиной». «Баварии» предстоит игра с мадридским «Реалом». Обе встречи состоятся 21 июля.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Бавария» доступен на «Чемпионате».