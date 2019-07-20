«Чайка» обыграла «Балтику», «Нефтехимик» одержал победу в матче с «Армавиром»
В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «Чайку» из Песчанокопского. Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Чайки» Александр Подбельцев, отправивший мяч в ворота «Балтики» на 86-й минуте.
В другом матче 3-го тура ФНЛ «Армавир» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров на 38-й минуте. В середине второго тайма хавбек Мераби Уридия увеличил преимущество команды из Нижнекамска.
Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
0 : 1
Чайка
Песчанокопское
0:1 – Подбельцев – 86
ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 19:00 МСК
Армавир
Армавир
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Макаров – 38, 0:2 – Уридия – 62
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