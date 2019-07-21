Кураньи с фанами, полупустые трибуны «Динамо», сюрприз от «Рубина». Фото с матча

21 июля в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» со счётом 0:1. Обслуживал матч арбитра Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистентами рефери работали Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы).



Уже на 3-й минуте жёлтую карточку получил полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. На 36-й минуте он получил второе предупреждение и был удалён с поля. Решающий эпизод произошёл на 93-й минуте. Форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.



В следующем туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Уралом». Матч состоится 26 июля. «Рубину» 29 июля предстоит домашняя игра с «Ахматом».



Лучшие фото с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.