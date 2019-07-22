Футболисткам «Ювентуса» запрещено комментировать дело Роналду об изнасиловании

Футболисткам «Ювентуса» запрещено комментировать дело форварда Криштиану Роналду об обвинении в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году. Об этом призналась экс-защитник туринского клуба Петронелла Экрот в интервью Expressen.

По словам шведской футболистки, руководство клуба запретило игрокам женского состава «Ювентуса» любые упоминания об обвинении португальца в изнасиловании.

Напомним, летом 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из клубов Лас-Вегаса он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели был секс. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, применившего по отношению к ней силу. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.