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«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
Футбол / Англия 0

Английский «Ливерпуль» проиграл «Севилье» в товарищеском матче, проходившего в рамках зарубежного турне европейских команд. Встреча состоялась в Бостоне (США) на стадионе «Фенвэй Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.

Первый гол был забит в концовке первого тайма. На 37-й минуте ворота британской команды распечатал испанский форвард Нолито. Спустя 7 минут бельгийский форвард мерсисайдцев Дивок Ориги сравнял счёт. Первый тайм завершился вничью — 1:1.

На 76-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Жорис Ньяньон. Несмотря на это, «Севилье» удалось одержать победу — решающий гол на 90-й минуте забил нападающий Алехандро Посо.

Товарищеские матчи (клубы)
22 июля 2019, понедельник. 01:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1 : 2
Севилья
Севилья, Испания
0:1 – Нолито – 37, 1:1 – Ориги – 44, 1:2 – Посо – 90
Удаления: нет – Ньяньон, 76
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