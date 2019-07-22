«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

Английский «Ливерпуль» проиграл «Севилье» в товарищеском матче, проходившего в рамках зарубежного турне европейских команд. Встреча состоялась в Бостоне (США) на стадионе «Фенвэй Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.

Первый гол был забит в концовке первого тайма. На 37-й минуте ворота британской команды распечатал испанский форвард Нолито. Спустя 7 минут бельгийский форвард мерсисайдцев Дивок Ориги сравнял счёт. Первый тайм завершился вничью — 1:1.

На 76-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Жорис Ньяньон. Несмотря на это, «Севилье» удалось одержать победу — решающий гол на 90-й минуте забил нападающий Алехандро Посо.