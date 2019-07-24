Защитник «Арсенала» едва не подписал футболку самого принципиального соперника

Защитник лондонского «Арсенала» Роб Холдинг едва не попался на провокацию болельщиков «Тоттенхэм Хотспур», клуба, который является самым принципиальным соперником для «канониров».

Футболист раздавал автографы для болельщиков, один из которых пытался дать для автографа футболку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Холдинг едва не подписал майку, но когда увидел, что это футболка «шпор», то отдал маркер фанату и с улыбкой отправился в подтрибунное помещение.

Видео доступно в «твиттере» «Арсенала».

«Арсенал» принимает участие в Международном кубке чемпионов, который проходит в США. Накануне подопечные Унаи Эмери в Мэриленде на стадионе «Федэкс Филд» провели матч с «Реалом», который завершился победой мадридского клуба в серии пенальти.