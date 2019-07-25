Семак: подыскиваем в «Зенит» диетолога

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что хочет найти в клуб диетолога, который поможет футболистам в выборе правильного питания.

«Футболисты иногда ведут себя как дети. Как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, но не вегетарианское, она говорит: «Можно я сегодня съем вот это?», а в остальное время полностью придерживается вегетарианства. То же самое футболисты. Кто-то может поститься, например.

Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельный человек, который проведёт индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание», — цитирует Семака «Спорт день за днём».