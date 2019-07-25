Семак: подыскиваем в «Зенит» диетолога
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что хочет найти в клуб диетолога, который поможет футболистам в выборе правильного питания.
«Футболисты иногда ведут себя как дети. Как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, но не вегетарианское, она говорит: «Можно я сегодня съем вот это?», а в остальное время полностью придерживается вегетарианства. То же самое футболисты. Кто-то может поститься, например.
Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельный человек, который проведёт индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание», — цитирует Семака «Спорт день за днём».
Семак рассказал о состоянии Смольникова и Дзюбы
- 25 июля 2019
-
18:12
-
18:12
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:47
-
16:27
-
16:26
-
16:11
-
16:08
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:41
-
15:23
-
15:04
-
14:58
-
14:48
-
14:33
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:42
-
13:38
-
13:25
-
13:20
-
13:00
-
13:00
Партнерский контент