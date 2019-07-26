Фелиш: лучше за один год выиграть «ЗМ», ЛЧ и Ла Лигу, нежели чемпионат мира

Новобранец мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш заявил, что успехи на клубном уровне для него приоритетнее, чем победа на чемпионате мира, и добавил, что справится с давлением из-за своей большой трансферной стоимости.



«Я бы предпочёл выиграть „Золотой мяч“, Лигу чемпионов и чемпионат Испании за один год, чем чемпионат мира. Мне всё равно, сколько стоил мой трансфер. Это моя работа, и я должен знать, как справиться с этим», – приводит слова Фелиша испанское издание Marca.

Трансфер форварда «Бенфики» Жоау Фелиша в «Атлетико» за € 126 млн стал самым дорогим для португальских игроков. Переход 19-летнего нападающего лиссабонского клуба обошёлся «матрасникам» дороже, нежели прошлым летом туринский «Ювентус» заплатил «Реалу» за Криштиану Роналду — € 117 млн.

Защитник «Атлетико»: за ближайший год Фелиш удвоит или утроит свою стоимость

Фелиш: хочу добиться успеха и стать звездой в «Атлетико»