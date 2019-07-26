Вальверде: возможно, «Барселона» усилит позицию левого защитника

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб хочет усилить позицию левого защитника.

«Это правда, что у нас есть некоторые проблемы с позицией левого защитника. Вполне возможно, что мы можем кого-то приобрести. Мы открыты для рынка до последнего дня и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Вальверде Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуры трёх игроков: 27-летнего Давида Алабы («Бавария»), 25-летнего Филиппа Макса («Аугсбург») и 22-летнего Эктора Фирпо («Бетис»).

Алаба является приоритетным вариантом для каталонцев. Футболист заинтересован в переходе, однако «Бавария» не хочет отпускать одного из ключевых своих игроков.