Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вальверде: возможно, «Барселона» усилит позицию левого защитника

Вальверде: возможно, «Барселона» усилит позицию левого защитника
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб хочет усилить позицию левого защитника.

«Это правда, что у нас есть некоторые проблемы с позицией левого защитника. Вполне возможно, что мы можем кого-то приобрести. Мы открыты для рынка до последнего дня и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Вальверде Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуры трёх игроков: 27-летнего Давида Алабы («Бавария»), 25-летнего Филиппа Макса («Аугсбург») и 22-летнего Эктора Фирпо («Бетис»).

Алаба является приоритетным вариантом для каталонцев. Футболист заинтересован в переходе, однако «Бавария» не хочет отпускать одного из ключевых своих игроков.

«Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо не менее € 120 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент