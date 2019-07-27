Йович получил травму в матче с «Атлетико»

Форвард «Реала» Лука Йович получил травму в матче Международного кубка чемпионов с «Атлетико», в котором «сливочные» крупно уступили со счётом 3:7.
На 24-й минуте молодой сербский игрок столкнулся с голкипером «матрасников» Яном Облаком и не смог продолжить игру. Его заменил французский нападающий Карим Бензема.
По сведениям интернет-портала Goal.com, Йович повредил левую лодыжку. Более подробная информация станет известна после медицинского обследования.
Ранее «Реал» потерял полузащитника Марко Асенсио, который пропустит следующий сезон из-за разрыва крестообразной связки и наружного мениска колена.
О переходе 21-летнего Йовича из немецкого «Айнтрахта» стало известно 4 июня. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.
В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.
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