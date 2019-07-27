«Монако» с Головиным обыграл в товарищеском матче «Порту» с Зе Луишем
«Монако» со счётом 1:0 обыграл в товарищеском матче «Порту».
Единственный гол в игре был забит на 23-й минуте. Автором результативного удара стал форвард монегасков Желсон Мартинш.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе. Провёл на поле 74 минуты, после чего его заменил Бенуа Бадьяшиль.
Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш вышел на поле на 59-й минуте матча на замену вместо полузащитника «Порту» Луиса Диаса.
Для «Порту» это поражение стало первым в межсезонье. Ранее «драконы» обыграли «Фулхэм» (1:0), «Бетис» (2:1) и «Хетфае» (2:1). Для «Монако» эта была уже седьмая игра в межсезонье. В предыдущих шести встречах монегаски дважды выиграли, один раз сыграли вничью и трижды проиграли.
«Монако» представил выездную форму на следующий сезон роликом с Головиным
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