Дембеле: когда я переходил в китайский клуб, все смеялись

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Дембеле признался, что не жалеет об переезде в Китай. В прошлом сезоне хавбек был продан в «Гуанчжоу Фули».
«Когда я переходил в этот клуб, то все смеялись. Но многие люди знают, что я никогда не жалею о своём выборе. Я не пожалел об этом переходе ни на секунду. Да, деньги мотивируют к переезду. Люди, которые приезжают сюда, зарабатывают неплохие деньги, но есть некоторые детали. Если ты приезжаешь только из-за денег, не наслаждаешься этим опытом, то это плохо.
Если ты хорошо зарабатываешь и наслаждаешься местной культурой, то это отлично. Я говорил партнёрам в «Тоттенхэме», что через несколько лет хочу попробовать себя в другой стране. Когда возник вариант с Китаем, я был рад. Мне хотелось испытать культурный шок", — цитирует Дембеле BBC.
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