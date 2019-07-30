Силкин: Самедов был немного ранимым футболистом, но в «Динамо» играл хорошо

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Силкин прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру.



«Вечных футболистов не бывает. 35 лет – это уже такой возраст… В СССР людям начинали намекать, что пора заканчивать, когда исполнялось 28. У Самедова была хорошая карьера. С Александром у меня никогда не было проблем по работе. Самедову нужно было внимание, ему нужно было говорить, что он лидер. Александр был немного ранимым футболистом, но в «Динамо» играл хорошо.



Самедов сказал, что готов занять должность спортивного директора? Конечно, такую должность хочется занимать, но для этого надо соответствовать. Сейчас он завершивший карьеру футболист, и спортивная жизнь в другом качестве начинается для него с нуля. Надо прекрасно понимать, что это за профессия, и учиться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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