«Манчестер Сити» представил ретро-форму в честь 125-летия клуба

«Манчестер Сити» представил новый вариант формы, в которой он выступит в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».
Экипировка выполнена в голубом цвете с белой отделкой. Главной её отличительной особенностью является отсутствие спонсора на груди и других частях футболки — это сделано в честь 125-летия клуба. Ретро-комплект формы выпущен в количестве 1894 экземпляров.
Видео также доступно в «Твиттере».
Матч за Суперкубок Англии состоится 4 августа и традиционно пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона стал чемпионом Англии, набрав 98 очков и на одно очко опередив «Ливерпуль». Подопечные Хосепа Гвардиолы при этом также завоевали оба внутренних трофея – Кубок Англии и Кубок лиги. В связи с этим их соперником в игре за Суперкубок страны станет именно «Ливерпуль», занявший второе место в Премьер-лиге. При этом команда Юргена Клоппа сумела выиграть Лигу чемпионов и сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.
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