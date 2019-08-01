«Нефтчи» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 августа в 20:00

Сегодня, 1 августа, на стадионе «Баксель Арена» в Баку состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» – «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу мальтийская бригада арбитров во главе с Аланом Марио Сантом. В роли его ассистентов выступят Эдвард Спитери и Роберто Велла. Резервный рефери – Малколм Спитери.
В первом матче команд, который состоялся в Туле 25 июля, победу одержал «Нефтчи» – 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Дарио да Силва.
Победитель пары «Нефтчи» – «Арсенал» выйдет в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с изральской командой «Бней Иегуда» из Тель-Авива. С полной турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».
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