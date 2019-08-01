Ракицкий и Иванович встретились с победителями «Большого фестиваля футбола»

Защитники «Зенита» Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович сегодня, 1 августа, побывали в клубной Академии и встретились с участниками «Большого фестиваля футбола».

Ракицкий и Иванович прибыли в «Газпром»-Академию сразу после тренировки первой команды и пообщались с 45 победителями проекта «Большой фестиваль футбола». Футболисты приняли участие в тренировочном процессе, показали несколько упражнений, сфотографировались и раздали автографы всем желающим.

Бранислав Иванович с юными футболистами Фото : пресс-служба «Зенита»

«Мне очень нравятся подобные мероприятия, на них заряжаешься энергией. В этом возрасте детям важно набираться опыта, такие встречи для них очень позитивны. У меня, например, в детстве такого опыта не было — я рос в маленьком городе и не мог встретиться с профессиональными футболистами. Думаю, этим детям очень приятно и полезно, когда к ним на тренировку приходят известные футболисты. Наверное, они запомнят это надолго», — сказал Бранислав.

«Большой фестиваль футбола» — всероссийский футбольный марафон, организованный «Зенитом» и Газпромбанком. Летом 2019 года «Большой фестиваль футбола» побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе с помощью специальных тестов были выбраны шесть юных футболистов, каждый из них отправился на тренировочные сборы в «Газпром»-Академию.

Помимо отбора в ходе самого фестиваля организаторы предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого необходимо было выполнить задания тренера Академии, записать процесс на видео и опубликовать ролик в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали лучших. Победителями онлайн-отбора стали футболисты из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.