Илюхина: «Зенит» пришёл к кандидатуре Малкома после срыва трансфера Фернандеса

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина подтвердила информацию, что петербургский клуб интересовался защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой. Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из «Барселоны», цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее», — приводит слова Илюхиной «Р-Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что ЦСКА был готов рассмотреть возможность продажи Фернандеса в «Зенит». За трансфер 28-летнего футболиста «армейцы» хотели получить около € 30 млн. Сам Фернандес не был заинтересован в переходе, но был готов это сделать, если бы его об этом попросил президент «армейского» клуба Евгений Гинер.