«Краснодар» — «Порту»: составы команд на первый матч квалификации Лиги чемпионов

Тренерские штабы «Краснодара» и «Порту» определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Намли, Вилена, Камболов, Кабелла, Берг, Вандерсон.

"Порту": Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Баро, Марега, Корона, Соарес.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Обслуживать игру будет немецкая бригада арбитров во главе Тобиасом Штилером.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.