Агент: Джорджевич и «Андерлехт» — это возможно

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, прокомментировал информацию «Чемпионата», что его клиента может приобрести «Андерлехт».
«Джорджевич и «Андерлехт» — это возможно. Со мной уже связывались посредники со стороны бельгийского клуба», — сказал Глушевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лука выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском «Арсенале». В сезоне-2018/19 на клубном уровне 25-летний черногорский футболист принял участие в 27 матчах. В его активе 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт Джорджевича с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Андерлехт» в минувшей кампании занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
- 8 августа 2019
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