«Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» в стартовом туре АПЛ

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт на 7-й минуте в результате автогола защитника гостей Гранта Хэнли. На 19-й минуте преимущество мерсисайдского клуба удвоил Мохамед Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Вскоре счёт до крупного довёл Вирджил ван Дейк с передачи Салаха. На 39-й минуте «Ливерпуль» потерял основного вратаря. Из-за травмы поле покинул Алисон Бекер. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Дивок Ориги. Во 2-м тайме «Норвич Сити» забил гол престижа усилиями Теэму Пукки.