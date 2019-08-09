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«Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» в стартовом туре АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» в стартовом туре АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт на 7-й минуте в результате автогола защитника гостей Гранта Хэнли. На 19-й минуте преимущество мерсисайдского клуба удвоил Мохамед Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Вскоре счёт до крупного довёл Вирджил ван Дейк с передачи Салаха. На 39-й минуте «Ливерпуль» потерял основного вратаря. Из-за травмы поле покинул Алисон Бекер. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Дивок Ориги. Во 2-м тайме «Норвич Сити» забил гол престижа усилиями Теэму Пукки.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
09 августа 2019, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
4 : 1
Норвич Сити
Норидж
1:0 – Хэнли – 7 (автогол), 2:0 – Салах – 19, 3:0 – ван Дейк – 28, 4:0 – Ориги – 42, 4:1 – Пукки – 64
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