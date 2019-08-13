«Левадия» разорвала контракт с российским форвардом из-за неоплаченных штрафов

«Левадия» расторгла трудовое соглашение с российским нападающим Евгением Кабаевым, который в конце июля за превышение скорости и неоплаченные дорожные штрафы на один год решением полиции был выслан из Эстонии.



«Мы подумывали о том, чтобы обжаловать решение департамента полиции и пограничной охраны в суде, консультировались с юристом, но быстро поняли, что шансов на положительный исход у нас нет. А когда стало понятно, что шансов нет, то объявили Кабаеву о расторжении контракта.

Ключевым фактором в этой истории стало не то, что Евгений превысил скорость, а неоплаченные предыдущие штрафы. Наказание он получил суровое. Для клуба же это означает, что целый год Кабаев не мог бы за нас играть. Жаль, конечно, что всё так вышло — «Левадия» связывала с ним большие надежды. Но поведение игрока за пределами поля сказалось как на нём самом, так и на всей команде. Кабаев понял ситуацию. Сейчас он подыскивает себе новый клуб», — цитирует спортивного директора «Левадии» Сергея Парейко ERR.