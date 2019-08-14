Главный тренер «Авангарда» — о матче с «Торпедо»: калейдоскоп нелепых ситуаций
Главный тренер курского «Авангарда» Мурат Искаков подвёл итоги матча 8-го тура Футбольной национальной лиги с «Торпедо» (1:3).
«Первый тайм справлялись – забили, попали в перекладину. Во втором пришлось тяжело, когда такое началось после перерыва. Калейдоскоп нелепых ситуаций. Ещё и с таким назначением пенальти. Какая опасность была в том эпизоде? Любое попадание мяча в руку в атаке — это нарушение правил. А при обороне — на усмотрение судьи», — передаёт слова Искакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Московское «Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор».
«Торпедо» обыграло «Авангард» в домашнем матче ФНЛ
- 14 августа 2019
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