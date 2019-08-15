Игроки «Туна» перед матчем со «Спартаком» прокатились в московском метро

Футболисты «Туна» в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы прокатились в московском метро, после чего посетили посольство Швейцарии в российской столице.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» «Туна».

Матч «Спартак» – «Тун» состоится сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой встрече в Швейцарии победу со счётом 3:2 одержали красно-белые. На встречу красно-белых со швейцарской командой была назначена бригада арбитров из Швеции во главе с Бояном Панджичем.