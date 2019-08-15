Мирзов: «Спартак» прибавляет с каждой тренировкой, пик формы впереди

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов выразил уверенность, что в нынешнем составе красно-белые способны радовать болельщиков зрелищной игрой.

«Тренерский штаб требует, чтобы мы играли в атакующий зрелищный футбол, который будет радовать болельщиков и приносить удовольствие нам самим. Другое дело, что команда сейчас только формируется, приходят новые игроки, поэтому какое-то время нам ещё потребуется, чтобы сыграться и полностью воплотить ту игру, которой от нас ждут.

Повторюсь, я уверен, что с тем подбором исполнителей, который сейчас есть в «Спартаке», мы сможем играть зрелищно и результативно. Мы прибавляем с каждой тренировкой. Взаимодействие в команде налаживается. Пик формы, безусловно, ещё впереди. Но мы стараемся приближаться к нему каждый день», — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».