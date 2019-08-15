«Спартак» — «Тун»: Понсе сравнял счёт
Московский «Спартак» сравнял счёт в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном». На 52-й минуте мяч в ворота швейцарской команды отправил нападающий Эсекьель Понсе.
Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Тун».
Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет либо с датским «Брондбю», либо с португальской «Брагой».
Сетку квалификации Лиги Европы и расписание матчей турнира в сезоне-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Лига Европы. «Спартак» — «Тун» — 2:1. Шюррле выводит красно-белых вперёд! LIVE!
Все подробности матча.
- 15 августа 2019
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