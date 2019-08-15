«Спартак» — «Тун»: Шюррле вывел хозяев вперёд

Московский «Спартак» вышел вперёд в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном». На 58-й минуте мяч в ворота швейцарской команды отправил полузащитник Андре Шюррле.

Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Тун».

Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет либо с датским «Брондбю», либо с португальской «Брагой».

Сетку квалификации Лиги Европы и расписание матчей турнира в сезоне-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».