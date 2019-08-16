«Оренбург» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 16 августа в 18:00

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин из Владимира и Денис Березнов из Москвы. Резервный рефери — Алексей Сухой из Люберец.



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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