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«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
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«Оренбург» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 16 августа в 18:00

«Оренбург» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 16 августа в 18:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Сочи» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин из Владимира и Денис Березнов из Москвы. Резервный рефери — Алексей Сухой из Люберец.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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