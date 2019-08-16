«Атлетик» — «Барселона»: Суарес получил травму и был заменён в первом тайме
Форвард «Барселоны» Луис Суарес получил травму в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».
Повреждение 32-летний футболист получил не в игровой ситуации. На 37-й минуте вместо уругвайского нападающего на поле вышел Рафинья Алькантара.
Матч «Атлетик» — «Барселона» обслуживает бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде из Мадрида. В роли его ассистентов выступают Роберто Алонсо Фернандес и Абрахам Альварес Кантон. Резервный рефери – Давид Гальвес Раскон.
В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. «Атлетик» финишировал на восьмом месте. В активе команды из Бильбао 53 очка.
С полным расписанием нынешнего сезона Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
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