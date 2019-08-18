Матвеев: быстрые голы – это не фишка «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал итоги матча 6-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:0).



«Быстрые голы — это не фишка «Краснодара». Но мы рады, что удалось быстро получить преимущество. Как и в Португалии, получилось забить первый мяч очень рано.



Первый тайм провели не очень хорошо. Но во второй половине взяли мяч под контроль и довели встречу до логичного конца», – приводит слова Матвеева «Спорт-экспресс».



Матч «Краснодар» — «Тамбов» проходил в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Первый гол уже на второй минуте первого тайма забил Вандерсон, а второй гол реализовал после точной передачи Маркуса Берга Даниил Уткин.

Следующая игра «Краснодара» пройдёт 21 августа с «Олимпиакосом». Это первый матч плей-офф Лиги чемпионов.