Санчес близок к аренде в «Интер», «МЮ» будет платить игроку часть зарплаты

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в «Интер» на правах аренды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Переговоры о переходе чилийца проходят быстро. Уже во вторник, 20 августа, футболист может прибыть в Милан для прохождения медицинского обследования. Стороны уже достигли договорённости, что 30-летний нападающий переберётся в стан «нерадзурри» на правах бесплатной аренды с возможностью выкупа контракта игрока за € 15 млн. При этом «красные дьяволы» будут выплачивать форварду часть его нынешней зарплаты. Согласно информации Sportitalia, «Интер» будет платить Санчесу только € 3-4 млн — это примерно четверть от его нынешнего оклада в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход Санчеса.