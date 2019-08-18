Санчес близок к аренде в «Интер», «МЮ» будет платить игроку часть зарплаты

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в «Интер» на правах аренды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Переговоры о переходе чилийца проходят быстро. Уже во вторник, 20 августа, футболист может прибыть в Милан для прохождения медицинского обследования. Стороны уже достигли договорённости, что 30-летний нападающий переберётся в стан «нерадзурри» на правах бесплатной аренды с возможностью выкупа контракта игрока за € 15 млн. При этом «красные дьяволы» будут выплачивать форварду часть его нынешней зарплаты. Согласно информации Sportitalia, «Интер» будет платить Санчесу только € 3-4 млн — это примерно четверть от его нынешнего оклада в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход Санчеса.
- 18 августа 2019
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:26
-
18:24
-
18:14
-
18:11
-
18:01
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:35
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
17:09
-
17:04
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:14
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:43