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ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года

ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года
Футбол / Прочие турниры 0

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша – награду, которую вручают автору лучшего гола года.

В список претендентов на приз вошли следующие футболисты: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон.

Видео доступно в «Телеграме».

При составлении списка учитывались голы, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года. Действующим обладателем премии является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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