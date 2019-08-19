ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша – награду, которую вручают автору лучшего гола года.



В список претендентов на приз вошли следующие футболисты: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).



Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон.



Видео доступно в «Телеграме».



При составлении списка учитывались голы, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года. Действующим обладателем премии является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.