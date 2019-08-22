Кабелла: вернусь более сильным и завершу концовку чемпионата
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал травму, полученную в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).
Ранее «Чемпионат» сообщил, что у 29-летнего француза диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
«Это больно… Знаю, что некоторое время не смогу делать то, что люблю больше всего на свете. Это второй самый трудный момент в моей карьере, но в жизни есть более серьёзные вещи, чем травма.
От всего сердца благодарю всех за сообщения. Желаю своему клубу и партнёрам по команде успеха, которого вы заслуживаете. Верю в вас! Я вернусь более сильным и завершу концовку чемпионата. Никогда не сдавайтесь», — написал Кабелла.
Игра Берга – это фиаско. Но критиковать надо не его, а Мусаева
Конкретно во вчерашнем матче шведский форвард никак не вписывался в игру.
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