Кабелла: вернусь более сильным и завершу концовку чемпионата

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал травму, полученную в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).

Ранее «Чемпионат» сообщил, что у 29-летнего француза диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

«Это больно… Знаю, что некоторое время не смогу делать то, что люблю больше всего на свете. Это второй самый трудный момент в моей карьере, но в жизни есть более серьёзные вещи, чем травма.

От всего сердца благодарю всех за сообщения. Желаю своему клубу и партнёрам по команде успеха, которого вы заслуживаете. Верю в вас! Я вернусь более сильным и завершу концовку чемпионата. Никогда не сдавайтесь», — написал Кабелла.