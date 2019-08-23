Аршавин: за «Арсенал» у меня были матчи лучше, чем с «Ливерпулем»
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, делясь воспоминаниями о матче с «Ливерпулем (4:4)», в котором он на стадионе «Энфилд» забил четыре мяча, высказал мнение, что по качеству игры у него были матчи и лучше.
«Для меня это была обычная игра, ничего особенного. Я не чувствовал ничего особенного перед игрой. Когда я вышел на поле и разминался, я подумал: „Мы не проиграем сегодня“. Это было единственное, что я знал перед матчем.
Конечно, я не мог представить до этой игры, что забью четыре гола. Если вы посмотрите на статистику, это была моя лучшая встреча. Но с точки зрения стиля игры, то у меня были другие матчи, которые получились для меня лучше", — цитирует Аршавина Sky Sports.
- 23 августа 2019
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